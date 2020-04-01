События

00:30 01.04.2020

Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха

1 мин читать
Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха

Несколько стран, среди которых Таиланд, Германия и Индия, обратились с призывом к согражданам не распространять шутки на тему коронавируса в День смеха, 1 апреля, сообщает во вторник издание The Hill.

Так, власти Таиланда объявили, что шутки на эту тему могут повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.

"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации COVID-10 и об инфекции", - заявили власти страны на своей странице в Twitter.

Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии, в свою очередь, пообещало возбудить уголовное дело против любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о COVID-19.

"Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника "День дурака" уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе", - предостерегли власти штата.

В министерстве здравоохранения ФРГ также предостерегли от юмора на тему коронавируса.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано 838 061 случаев COVID-19. Скончались 40 708 человек, выздоровели 174 115.

Теги: #коронавирус #мир #шутки #предостережение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:08 31.03.2020
За сутки во Франции от COVID-19 умерли почти 500 пациентов, всего летальных исходов - более 3, 5 тыс

За сутки во Франции от COVID-19 умерли почти 500 пациентов, всего летальных исходов - более 3, 5 тыс

22:08 31.03.2020
В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных

В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных

21:14 31.03.2020
У мэра Монастыриськ Старуха диагностировали COVID-19

У мэра Монастыриськ Старуха диагностировали COVID-19

20:51 31.03.2020
"Метинвест" приостановил работу своих итальянских предприятий и может ограничить производство украинских заводов из-за пандемии коронавируса

"Метинвест" приостановил работу своих итальянских предприятий и может ограничить производство украинских заводов из-за пандемии коронавируса

20:43 31.03.2020
В Турции число зараженных коронавирусом превысило 13 тыс. человек, всего умерли более 200 человек

В Турции число зараженных коронавирусом превысило 13 тыс. человек, всего умерли более 200 человек

20:35 31.03.2020
Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

20:12 31.03.2020
Бизнес продолжает закупать медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

Бизнес продолжает закупать медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

20:03 31.03.2020
В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

19:12 31.03.2020
В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

19:07 31.03.2020
Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных

У мэра Монастыриськ Старуха диагностировали COVID-19

Совладелец ГК "Молочный альянс" и ТРЦ River Mall Федор Шпиг погиб в ДТП под Киевом

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

Двое украинских военных ранены на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба и посол Кореи обсудили увеличение инвестиций в экономику Украины

Лерос сообщил, что рассказал в НАБУ о том, откуда получил записи с участием брата Ермака

Совладелец ГК "Молочный альянс" и ТРЦ River Mall Федор Шпиг погиб в ДТП под Киевом

Украина поблагодарила Катар за помощь в возвращении украинцев на родину - МИД

Минздрав разрешил функционирование зарегистрированных продовольственных рынков

Следком РФ заочно обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков

Ермак уверен, что в кратчайшие сроки в аптеках можно будет приобрести все необходимое для защиты от коронавируса

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

АМКУ рекомендовал участникам фармрынка воздержаться от повышения цен на лекарства

В Украину прибыли 300 тыс экспресс-тестов на коронавирус, приобретенных Фондом Рината Ахметова в Китае

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА