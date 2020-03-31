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23:56 31.03.2020

Кулеба и посол Кореи обсудили увеличение инвестиций в экономику Украины

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Кулеба и посол Кореи обсудили увеличение инвестиций в экономику Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в рамках недели Азии в МИД Украины, обсудил с послом Республика Корея увеличение инвестиций в экономику Украины, предоставление гуманитарной помощи для тестирования и лечения украинцев от коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Неделя Азии в МИД Украины продолжается. Сегодня в Министерстве Дмитрий Кулеба принял посла Республики Корея в Украине Квон Ки-Чанга. Министр и посол обсудили расширение контактов, активное привлечение корейских инвестиций в экономику Украины и развитие политических отношений", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук во вторник вечером.

Вместе с тем, Кулеба поблагодарил Республику Корея за оперативное снабжение 100 тыс. высокоточных тестов на COVID-19, которые 30 марта прибыли в Украину.

"Министр попросил рассмотреть возможность предоставления Украине гуманитарной помощи для тестирования и лечения граждан Украины от коронавируса", – добавили в МИД.

Теги: #южкорея #инвестиции #гумпомощь
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