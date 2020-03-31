За сутки во Франции от COVID-19 умерли почти 500 пациентов, всего летальных исходов - более 3, 5 тыс

С начала эпидемии коронавируса во Франции умерли 3 тыс. 523 человека, за последние сутки зарегистрировано 499 летальных исходов, число выявленных случаев COVID-19 достигло 52 тыс. 128, сообщил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон.

Количество госпитализированных пациентов - 22 тыс. 757, из них 5 тыс. 565 в тяжелом состоянии и находятся в реанимационных отделениях, сообщил Саломон журналистам в Париже во вторник.

По его словам, эта ситуация "совершенно невиданная в истории французской медицины".

Саломон также отметил, что 34% госпитализированных в реанимационных отделениях на сегодня - пациенты моложе 60 лет.

Вылечившимися считаются 9 тыс. 444 человека.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посещавший во вторник предприятие в пригороде Анже, в департаменте Мен и Луара, заявил, что будет добиваться обеспечения до конца года "полной и абсолютной независимости" Франции в производстве защитных масок, будь то хирургические маски FFP2 или маски категорий 3 и 4.

"В конце апреля мы будем иметь более 10 млн масок (произведенных во Франции - ИФ)", - пообещал горячий сторонник максимальной европейской интеграции и расширения многосторонней международной торговли в обстоятельствах, когда европейские страны в разгар пандемии коронавируса столкнулись с дефицитом защитных масок, в том числе для работающего с инфицированными больными медицинского персонала.

Макрон также подтвердил, что создан консорциум из четырех крупных промышленных групп с целью произвести к середине мая 10 тыс. респираторов для оснащения госпиталей, переполненных тяжелобольными, сообщила парижская Le Figaro.