Лерос сообщил, что рассказал в НАБУ о том, откуда получил записи с участием брата Ермака

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что рассказал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины во вторник о том, откуда получил видеозаписи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

"В пятницу у меня появились эти видеозаписи. Я посмотрел, что на флешке, и на следующий день передал журналистам программы "Схемы", и еще через день передал Bihus Info, а в понедельник уже написал в САП и передал оригинал флешки. Откуда взялась флешка – сегодня указал на допросе в НАБУ, я думаю, что это часть следствия сейчас, рано или поздно они расскажут детали, попросил пока об этом не говорить", - сказал он в онлайн-интервью "Украинской правде" во вторник, которое транслировалось в Facebook.

Лерос утверждает, что лично его не интересует, кто и с какой целью делал эти записи. "Я надеюсь, что САП или НАБУ найдут людей, которые это записывали, и получат более конкретную информацию, потому что они могут быть свидетелями в этом деле", - указал он.

Депутат отрицает обвинения Ермака в том, что он продвигал на должность одного из заместителей министров "человека из прошлой власти, который ранее работал в КГГА".

"Это мой хороший приятель Илья Сагайдак (депутат Киевсовета, экс-замглавы КГГА – ИФ), который работал в штабе у президента Зеленского еще полтора года назад, в экономическом блоке, но он принял решение не идти в новый состав Кабмина, когда понял, что он плавно медленно идет на дно со всем кораблем. Илья технократ, который знаком с Владом (министром инфраструктуры Владиславом Криклием – ИФ) еще с института. Поэтому это Влада инициатива была, кого набрать себе в команду. И каким образом, кто кого лоббировал, рассказы Ермака – это все полная чушь", - пояснил он.

Лерос опроверг также, что его привел в партию "Слуга народа" экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, и что они ни с ним друзья.

Как сообщалось, 29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Ермак же заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Лероса от должности внештатного советника. Ранее Лерос вошел в число депутатов "Слуги народа", которые подписали обращение к секретарю СНБО с призывом уволить своего советника на общественных началах Сергея Сивохо. Также Лерос критиковал результаты заседания ТКГ в Минске 11 марта с участием Ермака, на котором обсуждался вопрос создания Консультативного совета, который оппоненты власти расценили как возможную легализацию на переговорах представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".