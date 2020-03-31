У мэра Монастыриськ Старуха диагностировали COVID-19

У городского головы Монастыриськ (Тернопольская обл.) Андрея Старуха диагностировали коронавирус, чиновник на двухнедельной самоизоляции.

"Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19… последний месяц чувствовал себя хорошо. ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально", – написал Старух на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Он отметил, что заместителя - Андрея Гладыша, с которым вместе сдавали анализы, результат отрицательный.

"Теперь у меня двухнедельная самоизоляция. Обязанности не отменяет даже болезнь. Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно", – добавил мэр Монастыриськ.