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21:02 31.03.2020

Украина поблагодарила Катар за помощь в возвращении украинцев на родину - МИД

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Украина поблагодарила Катар за помощь в возвращении украинцев на родину - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани выразил благодарность катарской стороне за помощь в возвращении граждан Украины из Катара, а также из Индонезии и Таиланда - транзитом через Доху.

"Оперативные и компетентные решения катарских партнеров способствовали безопасному возвращению украинских граждан домой", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, Катар и Украина должны и в дальнейшем развивать сотрудничество, прежде всего, увеличивая катарские инвестиции в экономику Украины и объемы двусторонней торговли. Также Кулеба подтвердил приглашение президента Украины в адрес Его Высочества Эмира Катара посетить с визитом Украину.

Теги: #репатриация #катар #мид
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Интерфакс-Украина
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