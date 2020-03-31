Украина поблагодарила Катар за помощь в возвращении украинцев на родину - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани выразил благодарность катарской стороне за помощь в возвращении граждан Украины из Катара, а также из Индонезии и Таиланда - транзитом через Доху.

"Оперативные и компетентные решения катарских партнеров способствовали безопасному возвращению украинских граждан домой", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, Катар и Украина должны и в дальнейшем развивать сотрудничество, прежде всего, увеличивая катарские инвестиции в экономику Украины и объемы двусторонней торговли. Также Кулеба подтвердил приглашение президента Украины в адрес Его Высочества Эмира Катара посетить с визитом Украину.