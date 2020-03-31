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20:03 31.03.2020

В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

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В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

В Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Офис президента Украины во вторник.

После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины. Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы. Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек.

"Офис президента Украины, который осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями", - говорится в сообщении.

В Офисе президента напомнили, что ранее, 30 марта, из Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления Covid-19, которые впоследствии были доставлены в инфекционные лаборатории всех областей страны.

Теги: #коронавирус #тесты
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