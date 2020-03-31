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19:48 31.03.2020

Следком РФ заочно обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков

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Следком РФ заочно обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков

Следственный комитет Российской Федерации заочно выдвинул главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову обвинения в "организации массовых беспорядков" и "публичных призывах к нарушению территориальной целостности России".

"Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 УК РФ)", - сообщается на сайте управления Следственного комитета в Крыму.

Дело против Чубарова было возбуждено 23 марта. 24 марта Прокуратура Автономной республики Крым начала встречное уголовное производство по факту незаконного преследования Чубарова.

Теги: #чубаров #россия #обвинение
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