Минздрав разрешил функционирование зарегистрированных продовольственных рынков

Министерство здравоохранения Украины разрешило функционирование зарегистрированных продовольственных рынков.

Это закреплено соответствующим постановлением главного государственного санитарного врача, подписанного 30 марта.

Согласно постановлению, местные власти должны будут обеспечить выполнение ряда условий, среди которых, в частности, нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м площади, возможность обеспечения расстояния между покупателями не менее 1,5 м, обеспечение покупателей и персонала средствами индивидуальной защиты, возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

При этом для рынков выходного дня должно соблюдаться расстояние между местами торговли не менее 3 м.