Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

"Сегодня, 31 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего получили ранения, еще один - минно-взрывную травму", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник вечером.

Как отмечается в сообщении, шесть из семи обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", при этом боевики примененяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. "Противник семь раз обстрелял наши позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - рассказали в штабе ООС.