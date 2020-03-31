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19:32 31.03.2020

АМКУ рекомендовал участникам фармрынка воздержаться от повышения цен на лекарства

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АМКУ рекомендовал участникам фармрынка воздержаться от повышения цен на лекарства

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал участникам фармацевтического рынка воздержаться от любых действий, которые могут привести к росту цен на импортируемые товары, и товара отечественного производства.

Соответствующую рекомендацию АМКУ принял 31 марта. В частности, участники фармрынка должны воздержаться от повышения цен импортной составляющей в производстве лекарств в темпах, опережающих рост курса иностранной валюты.

"АМКУ призывает участников рынка минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя", - подчеркивает АМКУ.

Рекомендации АМКУ непосредственно касаются отечественных производителей и импортеров (26 субъектов), отечественных дистрибьюторов (7 субъектов) и аптечных сетей (20 субъектов).

"Многолетний опыт исследований и расследований АМКУ в сфере фармацевтики показывает, что изменение курса валют является одним из основных факторов, влияющих на цену лекарственного средства на полках аптек. Вместе с тем в АМКУ знают и о случаях недобросовестного поведения участников фармацевтических рынков, на которые комитет реагировал в рамках действующего законодательства», - подчеркивает АМКУ.

Как сообщалось, АМКУ рекомендовал фампроизводителям воздержаться от рекламы, содержащей необоснованные заявления об эффективности в лечении/профилактике COVID-19.

Теги: #лекарства #цены #амку
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