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19:12 31.03.2020

В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

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В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

В Черновицкой области 31 марта скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"Женщина (1955 г.р.) попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла", - указывается в сообщении.

Ещё один скончавшийся пациент - мужчина 1962 г.р., госпитализированный в областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии, 28 марта был подтвержден коронавирус.

"В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом", - отмечают в ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 31 марта в Черновицкой области были зарегистрированы 90 случаев заражения, в том числе 2 летальных. Всего в Украине было зафиксировано 13 смертей от COVID-19.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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