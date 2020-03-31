События

19:07 31.03.2020

Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

1 мин читать
Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник признал, что заражения коронавирусом не смогли избежать и сотрудники его ведомства.

"Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира... не стало одного из сотрудников госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около 3 тыс. американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", - сказал Помпео на брифинге.

В то же время он не уточнил, кто именно из сотрудников госдепа скончался, и где он мог заразиться вирусом.

Также госсекретарь заявил, что всего коронавирусом оказались инфицированы 40 - 50 сотрудников госдепа, включая персонал, набираемый по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.

В понедельник в госдепе сообщали, что из 75 тыс. работников ведомства заражены коронавирусом оказались 105 человек - 75 заграницей и 30 непосредственно на территории США. Также в госдепе подтвердили смерть по меньшей мере двух нанятых заграницей сотрудников, зараженных коронавирусом.

Теги: #коронавирус #госдеп_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 31.03.2020
В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

19:12 31.03.2020
В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

18:52 31.03.2020
В Украину прибыли 300 тыс экспресс-тестов на коронавирус, приобретенных Фондом Рината Ахметова в Китае

В Украину прибыли 300 тыс экспресс-тестов на коронавирус, приобретенных Фондом Рината Ахметова в Китае

18:27 31.03.2020
Киев, Днепропетровская, Донецкая и Львовская область аккумулировали больше всего средств для борьбы с коронавирусом

Киев, Днепропетровская, Донецкая и Львовская область аккумулировали больше всего средств для борьбы с коронавирусом

18:27 31.03.2020
Помпео требует от всех стран мира раскрывать информацию о ситуации с коронавирусом

Помпео требует от всех стран мира раскрывать информацию о ситуации с коронавирусом

18:23 31.03.2020
"Укрпошта" до конца недели намерена утвердить порядок доплаты сотрудникам отделений и их страхования на случай заражения

"Укрпошта" до конца недели намерена утвердить порядок доплаты сотрудникам отделений и их страхования на случай заражения

18:18 31.03.2020
Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

17:58 31.03.2020
Девелоперы украинских ТРЦ призывают власти консолидировать действия в борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса

Девелоперы украинских ТРЦ призывают власти консолидировать действия в борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса

17:45 31.03.2020
В Великобритании за сутки скончались почти 400 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались почти 400 человек с коронавирусом

17:38 31.03.2020
Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн в рамках кредита от ФРГ на борьбу Украины с коронавирусом

Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн в рамках кредита от ФРГ на борьбу Украины с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн в рамках кредита от ФРГ на борьбу Украины с коронавирусом

Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав разрешил функционирование зарегистрированных продовольственных рынков

Следком РФ заочно обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков

Ермак уверен, что в кратчайшие сроки в аптеках можно будет приобрести все необходимое для защиты от коронавируса

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

АМКУ рекомендовал участникам фармрынка воздержаться от повышения цен на лекарства

Двое украинских военных ранены на Донбассе

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полностью отменил арендную плату для закрытых арендаторов

Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии

Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА