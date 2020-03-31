События

18:27 31.03.2020

Киев, Днепропетровская, Донецкая и Львовская область аккумулировали больше всего средств для борьбы с коронавирусом

2 мин читать
Киев, Днепропетровская, Донецкая и Львовская область аккумулировали больше всего средств для борьбы с коронавирусом

Регионы Украины уже аккумулировали средства из различных бюджетов для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19, о чем каждый регион доложил на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как отмечает пресс-служба главы государства, кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению Зеленского региональные руководители привлекли к закупке необходимых средств бизнесменов.

"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем", - подчеркнул Зеленский.

Руководители областных государственных администраций и мэры пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой, поэтому они обратились к властям с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования, как это уже происходит со средствами спецзащиты.

"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. Поэтому видим, что это (та ситуация – ИФ), когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил новый министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На совещании дополнительно был поднят вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто вовлечен в уход за больными COVID-19.

"Поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья Украины, то они получат оттуда полное финансирование. К тому же, мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% - остальным. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев", - указал президент.

Также обсудили вопросы доукомплектования штатов областных и городских больниц и достаточного количества госпитальных центров для лечения больных COVID-19.

В правительстве сообщили, что уже разработали протокол похорон умерших от этой болезни и в ближайшие дни ознакомят регионы с протоколом лечения больных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство тщательно систематизирует все проблемы, о которых сообщают из регионов, и реагирует на вызовы и потребности. В то же время Кабмин формирует собственный список требований, и будет следить, чтобы в регионах их придерживались.

Теги: #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 31.03.2020
В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

В Украину из Китая прибыло еще 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса – ОП

19:12 31.03.2020
В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

В Черновицкой области еще двое человек скончались от COVID-19

19:07 31.03.2020
Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

18:52 31.03.2020
В Украину прибыли 300 тыс экспресс-тестов на коронавирус, приобретенных Фондом Рината Ахметова в Китае

В Украину прибыли 300 тыс экспресс-тестов на коронавирус, приобретенных Фондом Рината Ахметова в Китае

18:27 31.03.2020
Помпео требует от всех стран мира раскрывать информацию о ситуации с коронавирусом

Помпео требует от всех стран мира раскрывать информацию о ситуации с коронавирусом

18:23 31.03.2020
"Укрпошта" до конца недели намерена утвердить порядок доплаты сотрудникам отделений и их страхования на случай заражения

"Укрпошта" до конца недели намерена утвердить порядок доплаты сотрудникам отделений и их страхования на случай заражения

18:18 31.03.2020
Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

17:58 31.03.2020
Девелоперы украинских ТРЦ призывают власти консолидировать действия в борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса

Девелоперы украинских ТРЦ призывают власти консолидировать действия в борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса

17:45 31.03.2020
В Великобритании за сутки скончались почти 400 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались почти 400 человек с коронавирусом

17:45 31.03.2020
Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн в рамках кредита от ФРГ на борьбу Украины с коронавирусом

Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав разрешил функционирование зарегистрированных продовольственных рынков

Следком РФ заочно обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков

Ермак уверен, что в кратчайшие сроки в аптеках можно будет приобрести все необходимое для защиты от коронавируса

Боевики с полуночи 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены, один подорвался на мине

АМКУ рекомендовал участникам фармрынка воздержаться от повышения цен на лекарства

Двое украинских военных ранены на Донбассе

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве полностью отменил арендную плату для закрытых арендаторов

Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн в рамках кредита от ФРГ на борьбу Украины с коронавирусом

Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии

Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА