Киев, Днепропетровская, Донецкая и Львовская область аккумулировали больше всего средств для борьбы с коронавирусом

Регионы Украины уже аккумулировали средства из различных бюджетов для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19, о чем каждый регион доложил на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как отмечает пресс-служба главы государства, кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению Зеленского региональные руководители привлекли к закупке необходимых средств бизнесменов.

"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем", - подчеркнул Зеленский.

Руководители областных государственных администраций и мэры пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой, поэтому они обратились к властям с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования, как это уже происходит со средствами спецзащиты.

"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. Поэтому видим, что это (та ситуация – ИФ), когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил новый министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На совещании дополнительно был поднят вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто вовлечен в уход за больными COVID-19.

"Поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья Украины, то они получат оттуда полное финансирование. К тому же, мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% - остальным. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев", - указал президент.

Также обсудили вопросы доукомплектования штатов областных и городских больниц и достаточного количества госпитальных центров для лечения больных COVID-19.

В правительстве сообщили, что уже разработали протокол похорон умерших от этой болезни и в ближайшие дни ознакомят регионы с протоколом лечения больных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство тщательно систематизирует все проблемы, о которых сообщают из регионов, и реагирует на вызовы и потребности. В то же время Кабмин формирует собственный список требований, и будет следить, чтобы в регионах их придерживались.