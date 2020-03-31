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17:45 31.03.2020

В Великобритании за сутки скончались почти 400 человек с коронавирусом

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В Великобритании за сутки скончались почти 400 человек с коронавирусом

В Великобритании во вторник зафиксировали еще 393 случаев смерти пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на данные служб здравоохранения.

Он отмечает, 367 из скончавшихся приходится на Англию, где возраст умерших составляет от 19 до 98 лет.

Таким образом, по состоянию на вторник 31 марта, в Великобритании диагностировано свыше 22 тыс. случаев заражения, количество скончавшихся достигло 1801.

В последние дни в Великобритании фиксировали снижение количества летальных исходов, вызванных коронавирусом. Однако во вторник число скончавшихся подскочило в два раза по сравнению с данными от понедельника.

Теги: #великобритания #коронавирус
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