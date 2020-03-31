Девелоперы украинских ТРЦ призывают власти консолидировать действия в борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса

Представители рынка девелопмента торгово-развлекательных центров Украины обратились с коллективным открытым письмом к органам власти с просьбой начать диалог по консолидации действий по предотвращению распространения коронавируса и принятию мер, направленных на возрождение бизнес-деятельности после завершения карантина.

"ТРЦ и предприятия, которые представлены в них, являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Однако сегодня они больше всего страдают от последствий карантина, ведь понимая ответственность и серьезность ситуации, доступ посетителей к ТРЦ ограничен. Девелоперы добросовестно и оперативно выполнили решение постановления Кабмина №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса", - говорится в коллективном письме-обращении от 30 марта, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В письме девелоперы обращают внимание на необходимость: гармонизировать содержание локальных протоколов постоянных комиссий ТЭБ и ЧС с постановлением Кабмина; разрешить продажу текстильных повязок в ТРЦ; обеспечить возможность пользования общественным транспортом для сотрудников разрешенных групп арендаторов; уменьшить размер НДС и отсрочить уплату налога на прибыль в течение трех месяцев после завершения карантина; освободить от платы за землю, налога на недвижимое имущество и налога на прибыль; подтвердить "каникулы" на банковские кредиты; сохранить за арендаторами обязательную оплату платежей на обслуживание ТРЦ.

Письмо-обращение адресовано президенту Украины, Верховной Раде, НБУ, Киевской горгосадминистрации, Ассоциации юристов и Европейской бизнес ассоциации.

Документ подписали операционный лидер "СИТРАС Украина" Анна Корягина, коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец, гендиректор Arricano Анна Чуботина, операционный директор ГК "Будхаус" Максим Гаврюшин, гендиректор "Новые бизнес взгляды" (ТРЦ Riviera Shopping City, Одесса) Андрей Бринзило, представитель "Теркурий-2" (ТРЦ "Подоляны", Тернополь) Михаил Ибрагимов, операционный директор "Давенто Украина" (сеть ТЦ "Экватор") Лариса Первиненко, директор "Смена" (ТРЦ "Голливуд", Чернигов) Руслан Землянский, коммерческий директор Urban Oasis Center Людмила Вилищук.

"Данное сплочение игроков одной отрасли призвано совместными усилиями вместе с властью побороть трудности, качественно восстановить работу после карантина, снова платить налоги, развивать бизнес ТРЦ и обеспечивать потребителей товарами и услугами", - цитируется в письме Чуботина.

По словам Кравец, для торговых центров крайне важно в эти непростые времена найти формулу взаимовыгодного сотрудничества с арендаторами, "чтобы сохранить их и наш бизнес".

"Оплата сервисных платежей во время карантина является принципиально важным условием для обеспечения безопасной и должным образом организованной эксплуатации объектов, а также сохранения имущества", - добавила Корягина, подчеркнув, что данная коллективная инициатива нацелена на скорейшее восстановление отрасли.