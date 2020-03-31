Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн в рамках кредита от ФРГ на борьбу Украины с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и в контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом договорились перенаправить EUR150 млн в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

Меркель положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

"Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Всемирного банка", - говорится в сообщении.