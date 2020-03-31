Шесть спецрейсов с эвакуированными украинцами прибудут в страну 3 апреля

Украинская авиакомпания в пятницу, 3 апреля, осуществит шесть специальных рейсов для эвакуации украинцев домой, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

"Будет шесть спецрейсов в Украину, и все пассажиры уже будут иметь оплаченный ваучер на поселение в отеле за 100 евро на 14 дней… Старт продаж билетов должен быть завтра. Сейчас идет отбор отелей и здравниц для поселения", - сказал Лиев, не уточнив при этом название авиаперевозчика.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", спецрейсы планирует осуществить компания SkyUp.

"Перевозчик – украинская компания SkyUp", - сказал агентству источник на рынке. При этом в компании SkyUp агентству сообщили, что "им ничего не известно" об этих спецрейсах.

Отвечая на запрос агентства "Интерфакс-Украина", компания МАУ отметила, что "не планирует" осуществлять данные спецрейсы.

Согласно постановлению Кабмина от 29 марта №241, ответственными за обеспечение обустройства специализированных учреждений для обсервации, транспортировку к ним лиц, нуждающихся в обсервации и медицинском наблюдении, являются областные и Киевская горгосадминистрация.