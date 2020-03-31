Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Красногоровки, Каменки и Опытного

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток, один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине, сообщает Министерство обороны Украины.

"Ночь прошла спокойно, однако утром противник совершил 3 обстрела на Донецком направлении. В частности, у Опытного после 7 утра начал раздаваться вражеский пулемет большого калибра, но военнослужащие Объединенных сил огнем из запрещенного вооружения быстро заставили его замолчать", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, около 10 утра в районе н.п. Красногоровки разорвались 20 мин 120-го калибра, а неподалеку Каменки боевики провели огневую провокацию с использованием автоматического станкового гранатомета.

Также ранее сообщалось, что в районе н.п. Екатериновка, что в Луганской области, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. После оказания первичной медицинской помощи его эвакуировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

"Предварительно, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями", - добавили в ведомстве.