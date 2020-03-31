События

14:50 31.03.2020

Большинство населения Украины несет экономические убытки в результате эпидемии коронавируса

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Большинство населения Украины несет экономические убытки в результате эпидемии коронавируса

60% украинцев назвали по меньшей мере один вид финансовых убытков, понесенных ими в результате эпидемии коронвируса в Украине, свидетельствуют результаты всеукраинского национально опроса "Info Sapiens", проведенного 25-29 марта.

Так, в обнародованном во вторник релизе по итогам опроса уточняется, что 38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи, 16% - полную потерю дохода, 14% - потери работы, 10% - финансовые убытки (например, через сдачу билетов).

Если рассматривать нефинансовые убытки, то 11% украинцев также жаловались на злоупотребления со стороны власти, а 8% - на непредоставление надлежащей медицинской помощи.

"В общем 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии", - подытоживают в "Info Sapiens".

В то же время если говорить не о фактических убытках, а о страхах, то больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте - снижение дохода (34%), на третьем - непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом - полной потери доходов (29%), на пятом - отвлечения внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом – потери работы (23%). Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.

"В общем, мысли украинцев по серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили", - отмечают социологи.

Если рассматривать только тех украинцев, кто в карантин работал или учился, то из них 43% продолжают регулярно посещать место работы или учебы, 12% работали или учились без посещения постоянного места, а 41% прекратили посещать место работы или учебы после начала карантина. Среди последних 62% не работают и не учатся на момент опроса, 14% продолжают работать или учиться удаленно столько же или больше времени, чем раньше, а 10% - продолжают, но меньше времени, чем раньше.

"Итак, 74% тех, кто в карантин работал или учился, продолжают это делать очно или дистанционно. Из них 8% отметили, что выполняют даже больший объем работы, чем раньше, 54% - что выполняют такой же объем работы, как и в карантин, а 30% - что выполняют меньше объем работы", - говорится в релизе.

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

Первых больше в государственном секторе (61%), чем в частном (40%). Такая разница соответствует разнице в занятости во время карантина: так 55% работающих в государственном секторе продолжают посещать место работы, тогда как в частном секторе таких 41%.

"Среди тех, кто потерял работу или часть дохода вследствие карантина, 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель и только 16% - что на три и более месяцев", - говорится в релизе по результатам опроса.

В сложившейся ситуации 77% украинцев ответили, что будут пытаться экономить и сберегать, и только 12% - тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), так как, по их мнению, они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары.

Опрос Info Sapiens проводился 25-29 марта 2020г. Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом CATI (Телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.

Исследование не проводилось в АР Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на проведении исследований общественной мысли, поведенческих намерениях и анализе данных из вторичных источников.

Теги: #коронавирус #опрос
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