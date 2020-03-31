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14:35 31.03.2020

Промышленники Днепра и области за неделю собрали 4,1 млн грн в рамках инициативы по борьбе с коронавирусом

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Промышленники Днепра и области за неделю собрали 4,1 млн грн в рамках инициативы по борьбе с коронавирусом

30 компаний Днепра и Днепропетровской области откликнулись на призыв объединить усилия, чтобы противостоять COVID-19, перечислив за прошлую неделю 4,1 млн грн на первоочередную потребность региона, которую Областной штаб противодействия коронавирусу оценивает в 280 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе "Интерпайпа", 2,6 млн грн компании напрямую перечислили в фонд, созданный по инициативе ДОГА и компании "Интерпайп". Среди тех, кто направил финансовую помощь, – ДП "Мессер Україна", Vallourec Niko Tube, "Укрвагонресурс", "Укртробоизол", "Миртен", "Энерготехмаш", "Адиум" и др.

При этом уточняется, что, в частности, находящееся в Никополе совместное предприятие французской компании Vallourec и украинской "Интерпайп" перечислил в благотворительный фонд EUR50 тыс.

"Франция – одна из европейских стран, которая уже встретилась с эпидемией. Во Франции с каждым днем фиксируются новые случаи заболеваний COVID-19, из них немало пациентов – в критическом состоянии. Причем правительство прогнозирует рост заболеваемости и планирует увеличить число коек в реанимационных отделениях. То, что мы можем сделать сейчас у нас в Украине – это максимально быстро мобилизоваться", – прокомментировал ситуацию директор по производству Vallourec Niko Tube Евгений Дмитренко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что часть полученных средств уже распределена на приобретение того, что определил Штаб. Сюда относится закупка средств защиты для медиков (костюмы биозащиты, изоляционные халаты, очки, перчатки и т.д.), 12-канальных кардиографов, бактерицидных облучателей и бактерицидных медицинских рециркуляторов, компрессорных ингаляторов, бесконтактных термометров, систем для переливания раствора ПР, катетеров разных типов и других материалов.

Еще на 1,5 млн закупит необходимое медоборудование компания Centravis.

В пресс-релизе отмечается, что компании Днепра и области могут оказать финансовую помощь Днепропетровскому областному штабу противодействия коронавирусу. Также они могут закупить оборудование и материалы сами, предварительно согласовав приоритетные позиции закупки. Компания "Интерпайп" взяла на себе инициативу по координации усилий представителей бизнеса и власти и профинансирует 45 млн грн от общей потребности региона.

Теги: #коронавирус #днепропетровская_область
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