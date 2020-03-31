В Киеве увеличили количество транспортных средств на наиболее загруженных спецмаршрутах

В Киеве на наиболее загруженных спецмаршрутах общественного транспорта увеличено количество подвижного состава, сообщил заместитель главы Киевгоргосадминистрации КГГА Александр Густелев.

В частности, приводит слова Густелева пресс-служба КГГА во вторник, для удобства жителей микрорайона Троещина увеличено количество подвижного состава на троллейбусных маршрутах: № 30 "ул. Кадетский Гай - ул. Милославская"; № 91 "Железнодорожный вокзал - ул. Милославская" и автобусном маршруте № 114 "Железнодорожный вокзал - ул. Радунская".

"Средний интервал движения в часы пик на этих маршрутах будет составлять до 10 минут. Работа транспорта улучшена для тех жителей, которые работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность страны и столицы. И, соответственно, имеют право на проезд в общественном транспорте во время ограничительных мер по специальным билетам", - отметил замглавы КГГА.

В горадминистрации также напомнили, что для удобства пассажиров движение наземного общественного транспорта Киева можно отслеживать на онлайн-картах: https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv и https://kpt.kyiv.ua/online.