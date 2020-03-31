Лукашенко сообщил о первой смерти пациента в Беларуси с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о первой смерти пациента с диагностированным коронавирусом в стране.

Как сообщает госагентство БелТА, на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, в связи со смертью актера в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус, глава государства отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.

"Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - заявил Лукашенко.

Ранее СМИ сообщили, что в Витебске умер больной с подтвержденным коронавирусом 75-летний актер Коласовского театра, заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич.

По состоянию на 30 марта, в Беларуси было зафиксировано 152 случая заражения новым коронавирусом COVID-19.