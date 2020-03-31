Авиакомпания SkyUp за 9 дней осуществила более 100 спецрейсов и вернула домой почти 19 тыс. украинцев

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) спецрейсами привезла домой почти 19 тыс. украинцев, еще более 2 тыс. украинцев и иностранцев отправила в страны их проживания, сообщил совладелец компании Александр Альба на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, для этого самолеты SkyUp за девять дней выполнили более 100 спецрейсов в 30 стран.

"Мы знаем, что за границей еще остаются наши сограждане и готовы предоставить помощь для их возвращения, когда для этого появится возможность", - добавил он.

Как сообщалось, SkyUp в связи с решением Кабмина отменила все регулярные рейсы до 24 апреля.

Украина полностью прекратила регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта, однако останется возможность пересечь границу с Украиной пешком или на автомобиле.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.