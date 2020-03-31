Аваков: карантин продлится минимум 2 месяца

Карантин в Украине может продлиться минимум 2 месяца, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков в видео-комментарии, распространяемом на различных телеграм- и YouTube-каналах с вечера понедельника, 30 марта.

Как сообщалось, Кабмин Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля