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13:45 31.03.2020

В Ирландии замедляется рост числа случаев заболевания коронавирусом

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В Ирландии замедляется рост числа случаев заболевания коронавирусом

Темпы увеличения количества подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в Ирландии замедляются, сообщают ирландские СМИ.

"Введенные меры, которые жители соблюдают очень, очень строго, имеют огромный эффект на показатели регистрируемых случаев заболевания, которые мы видим сегодня", - сказал глава Ирландской эпидемиологической группы по моделированию ситуации в условиях коронавируса Филип Нолан.

В итоге темпы распространения вируса, по оценкам Дублина, уменьшались вдвое.

В Ирландии с прошлой недели действуют ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Собрания людей в общественных местах теперь ограничиваются до групп максимум в четыре человека. Школы в стране закрыты до 19 апреля. Также не работают не жизненно важные магазины, театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, отменены все спортивные мероприятия.

Кафе и рестораны в Ирландии работают только для оформления заказов на вынос и с доставкой на дом. Жителям можно покидать дома, чтобы обратиться за медицинской помощью или оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Также разрешается выходить на улицу для выполнения спортивных упражнений.

Ранее известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал потратить 1 млн евро на покупку защитных средств для медиков и медперсонала в Ирландии, которые работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами. Макгрегор также опубликовал видеообращение, в котором призвал ирландцев серьезно отнестись к вопросу самоизоляции и карантина.

По последним данным, в Ирландии выявлено 2,9 тыс. случаев заражения. 54 человека скончалось.

Теги: #коронавирус #ирландия
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