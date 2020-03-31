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13:12 31.03.2020

В Киеве будут контролировать пациентов с коронавирусом в легкой форме и тех, кто на самоизоляции

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В Киеве будут контролировать пациентов с коронавирусом в легкой форме и тех, кто на самоизоляции

В Киеве создан мониторинговый центр контроля соблюдения самоизоляции пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 в легкой форме, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений, кто, прибыв из-за границы или контактируя с инфицированными, не сообщил об этом, не самоизолировался", - сказал Кличко во вторник в ходе онлай-брифинга.

При этом он отметил: "Наша задача – защитить людей от безответственных нарушителей. Поэтому мы создали в Киеве мониторинговый центр контроля соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома, их контактерами".

Также, по словам мэра Киева, центр будет мониторить соблюдение правил обсервации людьми, которые вернулись из других стран.

Кличко сообщил, что мониторинговый центр уже собирает информацию от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава, Государственной пограничной службы Украины, Нацполиции. Также обрабатывается информация, поступающая от жителей столицы.

"Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения болезни", - подчеркнул он.

Городской голова сообщил, что в настоящее время Центр получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли госграницу с 11 марта, о 435 киевлянах, которые являются контактерами заболевших, также на контроль взяты 107 людей с подтвержденным коронавирусом, часть из которых находится на лечении дома.

"Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет контролировать режим самоизоляции и помогать тем, кто изолировался своевременно получать медицинскую помощь в случае необходимости", - пояснил мэр столицы.

Он напомнил об ответственности за нарушение самоизоляции и режима карантина: штраф 17 тыс. грн за первое нарушение, 34 тыс. грн – за повторное нарушение и уголовная ответственность на нарушение, совершенное в третий раз.

"Киевляне также должны приобщиться к этому и сообщать информацию об известных им случаях заболевания людей, которые контактировали с потенциально больными", - подчеркнул мэр.

"Хочу еще раз обратиться к киевлянам – не пренебрегайте своим здоровьем, как только чувствуете недомогание – звоните семейному врачу, если чувствуете себя плохо – вызывайте "скорую",- призвал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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