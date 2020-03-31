События

12:49 31.03.2020

Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом - президент Лукашенко

2 мин читать
Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом - президент Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в настоящее время республика находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

"Мы сейчас - это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости - находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение", - добавил он.

Комментируя в связи с эпидемиологической обстановкой ситуацию в экономике, Лукашенко отметил, что в Беларуси "самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату".

Он вновь привел в пример одно из высказываний президента США Дональда Трампа. "Тут (позиция власти по ситуации в экономике на фоне коронавируса - ИФ) у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал", - отметил Лукашенко.

"Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - заявил белорусский президент.

Как сообщалось, по состоянию на 30 марта количество зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Беларуси выросло до 152 человек, выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек. В стране за все время проведено порядка 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Беларусь остается единственной страной в регионе, которая не закрывала границ в связи с пандемией.

Теги: #коронавирус #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 31.03.2020
Аваков: карантин продлится минимум 2 месяца

Аваков: карантин продлится минимум 2 месяца

13:46 31.03.2020
Авиакомпания SkyUp за 9 дней осуществила более 100 спецрейсов и вернула домой почти 19 тыс. украинцев

Авиакомпания SkyUp за 9 дней осуществила более 100 спецрейсов и вернула домой почти 19 тыс. украинцев

13:45 31.03.2020
В Ирландии замедляется рост числа случаев заболевания коронавирусом

В Ирландии замедляется рост числа случаев заболевания коронавирусом

13:35 31.03.2020
Уже подготовлено 61 учреждение для обсервации прибывающих из-за рубежа, им будут делать ПЦР-тесты на 5-6-й день после вылета

Уже подготовлено 61 учреждение для обсервации прибывающих из-за рубежа, им будут делать ПЦР-тесты на 5-6-й день после вылета

13:12 31.03.2020
В Португалии коронавирусом заразились свыше 6,4 тыс. человек, умерли 140

В Португалии коронавирусом заразились свыше 6,4 тыс. человек, умерли 140

13:12 31.03.2020
В Киеве будут контролировать пациентов с коронавирусом в легкой форме и тех, кто на самоизоляции

В Киеве будут контролировать пациентов с коронавирусом в легкой форме и тех, кто на самоизоляции

13:12 31.03.2020
Берлин планирует штрафовать нарушителей режима карантина на сумму до 500 евро

Берлин планирует штрафовать нарушителей режима карантина на сумму до 500 евро

12:47 31.03.2020
Медики Киева получат доплаты за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом уже в апреле

Медики Киева получат доплаты за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом уже в апреле

12:46 31.03.2020
ПУМБ отменил оплату POS-терминалов для остановившегося в карантин бизнеса

ПУМБ отменил оплату POS-терминалов для остановившегося в карантин бизнеса

12:43 31.03.2020
Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у пяти человек

США выделили $1,2млн для борьбы с коронавирусом в Украине

Боец ВСУ тяжело травмировался при подрыве на российской противопехотноймине близ Екатериновки на Луганщине

Рада разрешила отсрочить собрания акционеров из-за карантина и проводить их дистанционно

В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тегеране сообщают о взрыве на газопроводе между Ираном и Турцией

Иран впервые получил товары в рамках сделки INSTEX - МИД ФРГ

Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у пяти человек

В Украине в ближайшие дни осадков не будет, ночью – морозно

В Украину в среду прибудет партия гумпомощи от Китая

США выделили $1,2млн для борьбы с коронавирусом в Украине

Заболевший коронавирусом в Тернопольской области полуторагодовалый ребенок находится в реанимации

Боец ВСУ тяжело травмировался при подрыве на российской противопехотноймине близ Екатериновки на Луганщине

Ляшко: Минздрав намерен привлекать ведущих инфекционистов в помощь врачам на местах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА