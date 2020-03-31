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12:47 31.03.2020

Медики Киева получат доплаты за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом уже в апреле

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Медики Киева получат доплаты за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом уже в апреле

Мэр Киева Виталий Кличко заверяет, что столичные медики, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным заболеванием коронавируссом COVID-19, получат уже в апреле доплату в сумме от 5 до 10 тыс. грн.

В ходе онлайн-брифинга во вторник Кличко выразил благодарность медикам за их работу и напомнил, что на внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских работников в условиях борьбы с коронавирусом. "На доплаты столичным медикам выделено 894 млн грн", - отметил он.

"Особое внимание и дополнительное финансирование получат медики, которые работают с пациентами с подтвержденным коронавирусом", - сказал мэр, уточнив, что доплаты составят от 5 до 10 тыс. грн.

"Первые выплаты медики получат уже в апреле", - сообщил он.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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