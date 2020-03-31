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12:12 31.03.2020

В Украине в ближайшие дни осадков не будет, ночью – морозно

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В Украине в ближайшие дни осадков не будет, ночью – морозно

В ближайшие сутки холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, сообщает Укргидрометценто.

Погода будет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на побережье морей и в Крыму около 0°, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-3° мороза.

В Киеве 1 апреля также без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 апреля самая высокая температура днем была 20,3° в 2016г., самая низкая ночью -8,7° в 1931г.

В четверг, 2 апреля, в Украине также осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве 2 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 8-10° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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