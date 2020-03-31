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12:07 31.03.2020

В Украину в среду прибудет партия гумпомощи от Китая

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В Украину в среду прибудет партия гумпомощи от Китая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеоразговора с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном поблагодарил КНР за партию гуманитарной помощи, которая прибудет в Украину в среду, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала", - сказано в сообщении.

Стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере. В частности, Сяньжун по просьбе Кулебы подтвердил возможность содействия в централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

Кроме того, с целью развития стратегического партнерства между двумя странами 1 апреля Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И проведут первый телефонный разговор.

Помимо прочего, стороны обсудили торговлю и инвестиции между странами, в частности, перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.

"Поддержка украинских экспортеров является моим приоритетом. По результатам 2019 года Китай стал главным торговым партнером для Украины. Товарооборот между нашими государствами достиг рекордных $12,8 млрд. В этом году мы должны не только сохранить, но и развить этот успех, сбалансировав структуру торговли", - отметил глава МИД.

Теги: #коронавирус #гумпомощь #кулеба #китай #мид
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