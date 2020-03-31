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11:45 31.03.2020

Заболевший коронавирусом в Тернопольской области полуторагодовалый ребенок находится в реанимации

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Заболевший коронавирусом в Тернопольской области полуторагодовалый ребенок находится в реанимации

В Тернопольской городской детской больнице в реанимационном отделении находится инфицированный коронавирусом полуторагодовалый ребенок, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в "Фейсбук".

"В Тернопольской городской детской больнице по состоянию на 10:00 31 марта на лечении находятся семь пациентов с подтвержденным COVID-19. В инфекционном отделении – одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырского района. Еще двое детей, 13 и 14 лет, их мама, больных COVID-19 из Монастырского района. Также в реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района, и его мама. У них подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в Тернопольской больнице скорой помощи по состоянию на 10:00 вторника находится япть больных COVID-19: один житель г. Залещики, три жители Монастырского района, житель с.ла Остров Тернопольского района.

В то ж время с начала эпидемии коронавируса в Украине подтверждено два случая коронавируса среди жителей Тернополя. Двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года находятся на амбулаторном лечении.

В Тернопольской городской больнице №3 на изоляции находится трое жителей Тернополя, контактных с больными COVID-19. Также 393 жителя Тернополя находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область
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