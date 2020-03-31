Боец ВСУ тяжело травмировался при подрыве на российской противопехотноймине близ Екатериновки на Луганщине

Во вторник, 31 марта, в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, по предварительным данным, "мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями".

"Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - констатировали в пресс-центре ООС.