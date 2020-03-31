Рада разрешила отсрочить собрания акционеров из-за карантина и проводить их дистанционно

Верховная Рада антикризисным законом №3275 разрешила акционерным обществам провести годовое общее собрание акционеров по результатам 2019 года в срок не позднее трех месяцев после завершения карантина, а также раскрыть годовую информация в течение пяти рабочих дней после даты проведения общего собрания акционеров.

"Если из-за действия ограничительных мер провести общее собрание акционеров в очной форме будет невозможно, то общее собрание может быть проведено дистанционно согласно временному порядку…, который разработает и утвердит своим решением Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины", – сообщил глава комиссии Тимур Хромаев в Facebook.

Он уточнил, что аналогичные изменения приняты и для институтов совместного инвестирования (ИСИ), в частности, корпоративных фондов, а также для обществ с ограниченной ответственностью, которые являются эмитентами ценных бумаг.

"Профессиональные участники фондового рынка, не являющиеся эмитентами ценных бумаг, будут иметь дополнительно три месяца после даты завершения карантина для обнародования финансовой отчетности за 2019 год или консолидированной финансовой отчетности за 2019 год вместе с аудиторским отчетом (но они должны сделать это не позднее 31 декабря 2020 года)", – добавил глава НКЦБФР.

Хромаев отметил, что регулятор в сжатые сроки разработает предусмотренные "антикризисным" законом временные порядки дистанционного проведения собраний, поскольку они не подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции.

"Мы уже имеем наработанные проекты этих порядков. Планируем утвердить их в ближайшее время", – сообщил глава НКЦБФР.

Закон "Об АО" требует проведения очередного общего собрания акционеров в срок до 30 апреля. В то же время, проведение общего собрания акционеров будет нарушением санитарных норм, установленных в целях противодействия распространению COVID-19.