В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19
В Украине по состоянию на 10:00 вторника лабораторно подтверждено 549 случаев COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
Согласно результатам исследований центральной лаборатории ЦОЗ и региональных лабораторий выявлено:
Винницкая обл. - 36 случаев;
Волынская обл. - 3 случая;
Днепропетровская обл. - 9 случаев;
Донецкая обл. - 6 случаев;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
м. Киев - 107 случаев;
Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 6 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 11 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ривненская обл. - 13 случаев (3 летальных)
Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 3 случая;
Черкасская обл. - 50 случаев;
Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.
Всего в Украине зафиксировано 13 смертей от COVID-19, восемь человек выздоровели.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2,642 тыс. подозрений на новую коронавирусную инфекцию.