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10:12 31.03.2020

В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19

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В Украине подтверждено 549 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 10:00 вторника лабораторно подтверждено 549 случаев COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно результатам исследований центральной лаборатории ЦОЗ и региональных лабораторий выявлено:

Винницкая обл. - 36 случаев;

Волынская обл. - 3 случая;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;

м. Киев - 107 случаев;

Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 11 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ривненская обл. - 13 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Всего в Украине зафиксировано 13 смертей от COVID-19, восемь человек выздоровели.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2,642 тыс. подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус
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