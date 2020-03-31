События

10:02 31.03.2020

В Южной Корее из-за коронавируса учебный год начнется не в марте, а 9 апреля и в дистанционном формате

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В Южной Корее из-за коронавируса учебный год начнется не в марте, а 9 апреля и в дистанционном формате

Новый учебный год в Южной Корее начнется 9 апреля в дистанционном формате, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Начало учебного года обычно приходится в этой стране на март, но из-за вспышки нового типа коронавируса оно в этом году несколько раз переносилось.

В ведомстве также указали, что городские и региональные власти помогут учебным заведениям с техническим оснащением для проведения занятий в дистанционном формате.

По последним данным, в Южной Кореи с начала эпидемии зарегистрировано 9,7 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. Более 160 человек скончались. Около 5 тыс. человек выздоровели.

Теги: #южная_корея #образование
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