В СНБО создана электронная карта распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире

Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - сообщила пресс-службы СНБО во вторник утром.

В этой карте также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.

Ознакомиться с электронной картой можно по гиперссылке: https://covid19.rnbo.gov.ua/