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08:44 31.03.2020

В Украине 31 марта ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

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В Украине 31 марта ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В Украине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, с 31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 ° мороза (31 марта в центральных областях от 3 ° мороза до 3 ° тепла ), днем 1-6 ° тепла. В Карпатах: 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (II уровень опасности - желтый). Температура ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Теги: #погода #украина #прогноз
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