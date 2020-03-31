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08:16 31.03.2020

В Мексике из-за коронавируса объявлен режим ЧС

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В Мексике из-за коронавируса объявлен режим ЧС

Правительство Мексики приняло решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции после того, как число подтвержденных случаев заболевания превысило 1 тыс.

По данным медицинских властей, всего в Мексике зафиксировано 1 094 случая заражения при 28 смертельных.

В соответствии с указом о введении режима ЧС, в стране до 30 апреля будет продлена приостановка проведения всех несущественных мероприятий, людям запрещается собираться вместе в количестве более 50 человек.

Жителям старше 60 лет рекомендовано соблюдать домашний режим.

Теги: #коронавирус #чс #мексика
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