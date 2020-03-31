События

07:21 31.03.2020

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение - штаб ООС

1 мин читать
Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вильный.

«С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:05 31.03.2020
С 1 апреля в городских лесах начинается «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных - КГГА

С 1 апреля в городских лесах начинается «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных - КГГА

04:52 31.03.2020
Киевский городской центр работы с женщинами оказывать психологическую поддержку в условиях карантина - КГГА

Киевский городской центр работы с женщинами оказывать психологическую поддержку в условиях карантина - КГГА

03:37 31.03.2020
Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

02:16 31.03.2020
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

01:22 31.03.2020
«Батькивщина» будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции - Тимошенко

«Батькивщина» будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции - Тимошенко

01:17 31.03.2020
Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

00:55 31.03.2020
Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

00:43 31.03.2020
Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

00:40 31.03.2020
В "Голосе" готовы поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут их правки – Железняк

В "Голосе" готовы поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут их правки – Железняк

00:23 31.03.2020
Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

До 13 возросло количество скончавшихся от COVID-19 в Украине – Минздрав

Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

Один украинский военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе, еще один боец ВСУ получил ранение

ПОСЛЕДНЕЕ

Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 325

Новые 125 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев - Госдепартамент

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев - Госдепартамент

Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс., число инфицированных превысило 766 тыс. - газета

Трамп не считает нужным введение общенационального карантина в связи с COVID-19

Трамп: В США удалось спасти более миллиона жизней в борьбе с COVID-19

"ЕС" готова поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут ее правки - Геращенко

Украина должна рассчитывать на собственные силы в борьбе с Covid-19 - Степанов

Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса - ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА