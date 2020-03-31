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04:57 31.03.2020

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев - Госдепартамент

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США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев - Госдепартамент

Исключения из антииранских санкций продлены Соединенными Штатами по четырем случаям на два месяца, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"США продлили ограничения на ядерную программу иранского режима еще на 60 дней ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжающееся расширение ядерной деятельности Ирана неприемлемо.

"Мы будем и впредь использовать весь спектр наших дипломатических и экономических инструментов для сдерживания дестабилизирующей деятельности Ирана в области распространения. Мы будем продолжать внимательно следить за всеми событиями в иранской ядерной программе и в любой момент можем скорректировать эти ограничения", - добавила представитель Госдепа.

Теги: #госдеп #сша #иран
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