Киевский городской центр работы с женщинами оказывать психологическую поддержку в условиях карантина - КГГА

Киевский городской центр работы с женщинами на время проведения противоэпидемических мероприятий предоставлять дополнительную психологическую поддержку всех, кто в этом нуждается, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мы все понимаем, что постоянное пребывание в замкнутом пространстве в постоянном контакте в пределах семьи повышает напряжение в отношениях и провоцирует конфликты, которые нередко перерастают в домашнее насилие. Для предупреждения таких случаев, на период противоэпидемических мероприятий, работники нашего Центра будут оказывать психологическую помощь всем, кто в ней нуждается», - рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Таким образом, обращаться за поддержкой можно ежедневно с 9:00 до 00:00. Службы «Телефона доверия» работают по номеру: 044 272 15 00.