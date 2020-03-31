События

03:37 31.03.2020

Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

1 мин читать
Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

Подозреваемые в убийстве, произошедшем в   Лабораторном переулке Киева, предстали перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Двое ранее судимых мужчин, один из которых 8 раз привлекался к уголовной ответственности, решили ограбить знакомого и его сожительницу. Зайдя в их дома, злоумышленники начали силой требовать выдать им ценные вещи. В результате применения физического насилия 48-летний мужчина скончался на месте, а его 52-летняя сожительница получила многочисленные травмы, в том числе травматический отрыв фаланги пальца. Во время нападения разбойники изуродовали потерпевшей руку, поскольку не могли снять с пальца кольцо», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киева в понедельник.

Похищенные вещи (смартфоны, деньги и золотые украшения) нападающие распределили между собой и часть сразу сбыли за бесценок третьим лицам.

«Действия обоих обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, то есть умышленное противоправное открытое завладение чужим имуществом с причинением тяжких телесных повреждений, а одному из них дополнительно инкриминируется п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины - убийство из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - подытожили в прокуратуре.

 

Теги: #киев #украина #суд #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:16 31.03.2020
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

01:22 31.03.2020
«Батькивщина» будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции - Тимошенко

«Батькивщина» будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции - Тимошенко

01:17 31.03.2020
Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

00:55 31.03.2020
Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

00:43 31.03.2020
Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

00:40 31.03.2020
В "Голосе" готовы поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут их правки – Железняк

В "Голосе" готовы поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут их правки – Железняк

00:23 31.03.2020
Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

00:11 31.03.2020
"ЕС" готова поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут ее правки - Геращенко

"ЕС" готова поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут ее правки - Геращенко

00:02 31.03.2020
Украина должна рассчитывать на собственные силы в борьбе с Covid-19 - Степанов

Украина должна рассчитывать на собственные силы в борьбе с Covid-19 - Степанов

23:41 30.03.2020
Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса - ОГА

Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г

До 13 возросло количество скончавшихся от COVID-19 в Украине – Минздрав

Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

Один украинский военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе, еще один боец ВСУ получил ранение

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс., число инфицированных превысило 766 тыс. - газета

Трамп не считает нужным введение общенационального карантина в связи с COVID-19

Трамп: В США удалось спасти более миллиона жизней в борьбе с COVID-19

У Нетаньяху не выявили COVID-19, однако он пока останется на карантине - представитель премьера Израиля

Шмыгаль рассчитывает, что Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней

Без поддержки международных финорганизаций для погашения долгов Украине придется упасть  в пропасть финансового дефолта - Шмыгаль

Пассажира авиарейса «Доха-Киев», который находился в Украине на обсервации, госпитализировали с повышенной температурой - полиция

До 13 возросло количество скончавшихся от COVID-19 в Украине – Минздрав

Эрдоган пообещал пожертвовать семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

В штате Нью-Йорк число заболевших COVID-19 составляет более 65 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА