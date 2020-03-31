Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева, предстали перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Двое ранее судимых мужчин, один из которых 8 раз привлекался к уголовной ответственности, решили ограбить знакомого и его сожительницу. Зайдя в их дома, злоумышленники начали силой требовать выдать им ценные вещи. В результате применения физического насилия 48-летний мужчина скончался на месте, а его 52-летняя сожительница получила многочисленные травмы, в том числе травматический отрыв фаланги пальца. Во время нападения разбойники изуродовали потерпевшей руку, поскольку не могли снять с пальца кольцо», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киева в понедельник.

Похищенные вещи (смартфоны, деньги и золотые украшения) нападающие распределили между собой и часть сразу сбыли за бесценок третьим лицам.

«Действия обоих обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, то есть умышленное противоправное открытое завладение чужим имуществом с причинением тяжких телесных повреждений, а одному из них дополнительно инкриминируется п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины - убийство из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - подытожили в прокуратуре.