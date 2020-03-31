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02:20 31.03.2020

Трамп не считает нужным введение общенационального карантина в связи с COVID-19

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Трамп не считает нужным введение общенационального карантина в связи с COVID-19

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США, по его мнению, лучше не вводить режим общенационального карантина для борьбы против коронавируса COVID-19.

"Мы распространили рекомендации (о мерах по борьбе с коронавирусом - ИФ). Я считаю, что мы хорошо справляемся. Я вижу результат. Я смотрю на улицы. Посмотрите на улицы Нью-Йорка. Сегодня в час пик на Пятой авеню фактически никого не было. Я никогда раньше такого не видел, не было ни машин, ни прохожих", - сказал Трамп.

Он отметил, что вопрос о введении общенационального карантина обсуждался, однако было принято решение не прибегать к таким мерам.

"Я считаю, что наши граждане проделали очень хорошую работу. Мы вас оповестим, если примем такое решение (о карантине - ИФ). На данный момент, я бы сказал, что это маловероятно", - отметил президент США.

Он подчеркнул, что нацелен на быстрое решение проблемы с коронавирусом, так как США предстоит восстанавливать экономику после вызванного пандемией шока.

Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152631 случай заражения новым коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.

Теги: #сша #карантин #мнение #трамп
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