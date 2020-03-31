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02:16 31.03.2020

Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

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Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

 Больного коронавирусной инфекцией народного депутата Украины Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие COVID-19 остаются неизвестными.

"Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы" – рассказа Шахов  в видео-обращении, опубликованном на его официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Теги: #нардеп #коронавирус #украина
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