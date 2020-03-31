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01:39 31.03.2020

Трамп: В США удалось спасти более миллиона жизней в борьбе с COVID-19

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Трамп: В США удалось спасти более миллиона жизней в борьбе с COVID-19

Благодаря руководящим принципам, направленным на борьбу с распространением нового коронавируса COVID-19, в США удалось спасти жизни миллионов людей, заявил в понедельник по местному времени президент США Дональд Трамп.

"Решительно следуя указаниям (по борьбе с COVID-19 - ИФ) мы смогли спасти более миллиона жизней жителей Америки", - заявил Трамп на брифинге по коронавирусу в Белом доме.

Президент подчеркнул, что США справляются с выявлением вируса намного успешнее, чем другие страны.

"На сегодняшний день более миллиона американцев прошли тест (на наличие коронавируса - ИФ) - больше, чем в какой-либо другой стране", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что будущее народа "находится в руках самих людей" и призвал американцев придерживаться необходимых рекомендаций по сдерживанию распространения коронавируса в течение последующих 30 дней.

"Чем больше мы посвящаем себя (борьбе с вирусом - ИФ), тем быстрее мы окажемся по другую сторону кризиса..., тем быстрее мы выиграем борьбу (с COVID-19 - ИФ)", - добавил Трамп.

Лидер заявил, что США вернется к привычной жизни, "и это будет прекрасная жизнь, может, лучше, чем когда-либо".

Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие руководящих принципов по борьбе с COVID-19.

Он отмечал, что согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели.

Между тем, президент США выражал надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

Трамп рекомендует американцам следовать строгим правилам в борьбе с пандемией коронавируса, в частности, "перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп более десяти человек, поездок без веских на то причин, походов в рестораны, бары и общественные места".

"Если мы все примем такие меры, мы победим болезнь", - заявлял американский лидер.

На данный момент в США зафиксировано самое большое количество случаев заражения новым коронавирусом среди всех стран мира. Так, согласно официальным данным, число заразившихся в стране составляет свыше 160 тыс., более 2,9 тыс. человек с коронавирусом скончались. Между тем, количество выздоровевших превышает 5,2 тыс.

 

Теги: #сша #трамп #борьба #коронавирус
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