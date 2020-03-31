«Батькивщина» будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции - Тимошенко

Фракция «Батькивщина» намерена подготовить представление в Конституционный суд о несоответствии принятого Радой закона об открытии рынка земли, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.

«Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение – представление в Конституционный суд и мы убеждены, что базируясь на ключевых документах Украины – Конституции, Декларации о государственном суверинитете. Мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным», сказала Тимошенко на брифинге в ночь на вторник в Киеве.

Она также сообщила, что «Батькивщина» намерена обратиться и в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, поскольку некоторые народные депутаты, голосовавшие за данный закон имеют конфликт интересов.

«В этом зале голосовали те, кто имеет в своем управлении и распоряжении большие объемы сельскохозяйственной земли. Все это будет установлено и мы покажем, как лоббизм сегодня разрушает национальные интересы каждого украинца», - подчеркнула Тимошенко.