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01:17 31.03.2020

Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

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Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что принятие Верховной Радой в ночь с понедельника на вторник законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" является только первым шагом земельной реформы в Украине.

"Верховная Рада наконец-то приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы", - написал он ночью на своей странице в Facebook.

 Ермак указал, что правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка – от эффективного земельного кадастра до системной поддержки украинских фермеров.

"Главная наша цель – не только всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, но и укрепление нашей продовольственной безопасности, и социально-экономическое укрепление украинского села", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Теги: #рынок #украина #земли #ермак
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