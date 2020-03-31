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00:43 31.03.2020

Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

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Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский после полуночи появился на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которая рассматривает законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Глава государства зашел в зал заседаний парламента и занял свое соответствующее место.

Ранее 30 марта Зеленский вновь призвал народных депутатов Украины проголосовать за законопроекты о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы (который позднее Рада приняла в первом чтении – ИФ) и рынке земли, которые необходимы для получения финансовой помощи от МВФ.

"Для нас очень важна сегодня поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы действительно состоялась подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон", - сказал он на внеочередном заседании парламента в понедельник.

Как сообщалось, народные депутаты предложили при обсуждении законопроекта во втором чтении рассмотреть более 4000 правок.

Теги: #рада #зеленский #земля #украина
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