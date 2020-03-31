В "Голосе" готовы поддержать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, если учтут их правки – Железняк

Фракция "Голос" готова поддержать законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", в случае, если учтут их правки, заявил заместитель председателя фракции Ярослав Железняк.

"Сейчас мы слышим, что коалиция, наконец-то прислушалась к позиции партии "Голос", которую мы озвучивали изначально. Мы не были популистами, подали всего 9-10 правок и сейчас мы пришли к тому, что эти правки будут приняты", - заявил Железняк в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В "Голосе" ожидают голосование за правки депутатов от фракции и если оно будет положительным - в политсиле поддержат земельную реформу.

"После правок "ОПЗЖ" и "Батькивщины", потом будет голосование за наши правки и если они будут поддержаны - вы увидите результат на табло - он будет позитивными мы поддержим ту реформу, за которую выступали с самого начала", - добавил первый заместитель председателя фракции.